Максим Артамонов В Перми вырубили 2 тысячи деревьев, заражённых уссурийским полиграфом Планируются новые вырубки Поделиться Твитнуть

уссурийский полиграф / фото: moyaokruga.ru

В Перми ликвидировано 1974 дерева, заражённых опасным короедом — полиграфом уссурийским. В этом году городские власти намерены продолжить уборку больных деревьев — планируется убрать зелёные насаждения в объёме 1,3 тыс. кубических метров. Об этом рассказала первый заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова на пленарном заседании Пермской городской думы.

Чиновница пояснила, что особенно актуальна эта проблема для Мотовилихинского лесничества.

«Утверждённой методики по борьбе с полиграфом не разработано. Согласно рекомендациям Россельхознадзора, предусматривается вырубка заражённых деревьев с последующим сжигаем древесины. Общий объём ликвидированных заражённых деревьев составил 1974 дерева. В текущем году нами запланированы мероприятия по уборке заражённых деревьев в объёме 1300 кубических метров», — пояснила Андрианова.

Она добавила, что в феврале будет проведён соответствующий аукцион на выполнение работ.

Уссурийский полиграф опасен тем, что повреждает здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. Изначально вредитель заселяет ослабленные деревья, размножается и постепенно переходит на здоровые деревья.

Напомним, повреждённые короедом деревья расположены уже на территории 11 муниципалитетов Пермского края. Впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. В Прикамье столкнулись с этой проблемой в 2022 году. В декабре прошлого года общая площадь карантинных фитосанитарных зон по уссурийскому полиграфу в регионе составляла 87,8 га.

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