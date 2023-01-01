Максим Артамонов В Прикамье карантинные зоны по уссурийскому полиграфу установили на площади 9,5 тысячи гектаров Жук-вредитель впервые обнаружен в нашем регионе в 2022 году Поделиться Твитнуть

уссурийский полиграф / фото: moyaokruga.ru

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю установили карантинные фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу на площади 9,5 тыс. га. Об этом на заседании краевого правительства сообщил министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович.

Он пояснил, что ведомство провело мониторинг и обследование насаждений, подверженных заражению. По его результатам, площадь повреждённого вредителем леса составила 1,9 тыс. га, на территории 11 из 43 муниципалитетов края. Наибольшие повреждения отмечены в Добрянском лесничестве (1251,8 га), Закамском (87 га), Очёрском (76 га), Пермском (65,9 га) и Чайковском (23,2 га).

Из доклада Дмитрия Белановича

«Как показывает опыт Красноярского края, Иркутской, Томской областей, единственным способом остановить нашествие вредителя является рубка свежезаселённых деревьев. Однако действующим законодательством запрещены сплошные рубки на заражённых участках, так как они относятся к ослабленным», — рассказал Беланович.

По итогам 2022 года были проведены санитарные рубки на площади 28 га, остальные участки леса на площади 1477,1 га относятся к ослабленным лесным насаждениям.

Чтобы остановить дальнейшее распространение карантинного вредителя, краевые власти инициировали внесение изменений в федеральное законодательство, и уже получена поддержка тех субъектов, которые столкнулись с это проблемой. Поэтому в ближайшее время появится возможность повысить эффективность борьбы с уссурийским полиграфом.

Напомним, в конце июня стало известно, что в течение 10 лет в Пермском крае могут полностью исчезнуть хвойные леса из-за активного распространения этого жука-паразита. Такой прогноз сделал директор филиала ФБУ «Рослесозащита» Валерий Казанцев.

Впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. Сейчас установлено его распространение в Иркутской, Кемеровской и Томской областях, Алтайском крае. На территории Удмуртской Республики он был обнаружен в 2019 году, а прикамские леса столкнулись с этой проблемой в прошлом году.

Уссурийский полиграф — карантинный вид жуков-короедов. Они живут под корой как в ослабленных и усыхающих деревьях, так и в свежезаготовленной пихтовой древесине, и способны переносить очень низкие температуры. Полиграф распространяется через лесоматериалы, завезённые из других регионов.

Дерево усыхает в течение 2-4 лет после заражения, приобретая красно-оранжевый оттенок. Необратимый процесс усыхания пихтовых деревьев из-за заселения инвазивным видом короеда ведёт к многократному увеличению сухостойной древесины и захламлённости. Это, в свою очередь, повышает уровень пожарной опасности в лесах.

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