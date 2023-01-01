В Пермском крае в течение десяти лет могут исчезнуть все хвойные леса Причина — активное распространение уссурийского полиграфа Поделиться Твитнуть

В течение 10 лет в Пермском крае могут полностью исчезнуть хвойные леса, с таким прогнозом выступил директор филиала ФБУ «Рослесозащита» Валерий Казанцев. Причина — в активном распространении жука-паразита уссурийского полиграфа. Впервые он был выявлен в лесах Прикамья в прошлом году.

«Если меры не примем, через три года у нас не останется пихты от слова совсем. Следующая будет ёлка, а потом сосна, затем лиственница. То есть в течение 10 лет в Пермском крае хвои не останется. Произойдёт замена породы на осину и на прочие лиственные культуры», — цитирует Казанцева издание 59.ru.

Специалисты считают, что самым эффективным методом борьбы является вырубка заражённых деревьев. Пока этому препятствует закон. В прошлом году минприроды Пермского края выступило с инициативой внесения в закон поправок, но их так и не приняли.

На решение проблемы, говорят специалисты Центра защиты леса Пермского края, остаётся всё меньше времени. Активная работа по борьбе с жуком должна быть проведена в 2023-2024 годах, иначе прогнозы неутешительны.

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