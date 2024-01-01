Зарина Ситдикова В Перми выявлены новые очаги заражения лесных насаждений уссурийским полиграфом Карантинная зона расширилась до 20,9 тысячи га Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ

В ходе обследования городских лесов Перми выявлены новые очаги распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

По данным ведомства, поражённые деревья обнаружены в Нижне-Курьинском, Верхне-Курьинском, Краснокамском и Гайвинском участковых лесничествах. В результате обнаружения новых мест распространения жука-вредителя общая площадь карантинной зоны в Перми увеличилась до 20,9 тыс. га.

Как ранее писал «Новый компаньон», в мае этого года полиграф добрался до пихт на территории парка им. Горького. Заражённым деревьям сделали инъекции, и они начали давать новые побеги. Таким образом, хвойные удалось спасти.

Напомним, уссурийский полиграф опасен тем, что повреждает здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. Изначально вредитель заселяет ослабленные деревья, размножается и постепенно переходит на здоровые стволы. Впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. В Прикамье с вредителем столкнулись в 2022 году. По последним данным Россельхознадзора, в Пермском крае короед замечен на территории более 137 тыс. га.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.