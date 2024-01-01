Фудмолл «Депо Пермь» обещают открыть до конца 2027 года На объекте начаты проектно-изыскательские работы Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Администрация Перми

Гастрономическо-развлекательный центр «Депо Пермь» на территории бывшего трамвайного депо по ул. Пермской, 1 в Разгуляее планируется открыть до конца 2027 года. Арендатор до мая следующего года должен разработать и согласовать проектную документацию.

Ка сообщает ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу мэрии Перми, на основании этой документации будет выполнена комплексная реставрация объекта.

Сейчас на территории проводятся проектно-изыскательские работы.

Напомним, в марте прошлого года победителем аукциона на право аренды бывшего депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе стало ООО «Альянс». Компания арендовала депо на 25 лет, размер арендной платы в год составит 6,9 млн руб.

В августе того же года представители «Альянса» презентовали концепцию инвестиционного проекта по созданию креативного гастрономического пространства фудмолл «Депо Пермь», попросив присвоить ему статус приоритетного, чтобы обеспечить проекту административное сопровождение.

Проект предусматривает реконструкцию бывшего трамвайного депо по ул. Пермской, 1. По итогам реконструкции в здании на двух этажах разместятся кафе, гастро-корнеры, торговые продуктовые ряды, зелёная ферма, ночные клубы, спортивная зона, детский центр, школы-студии, пекарни и другие площадки. Общая площадь объекта — 4 тыс. кв. м, полезная площадь — 3,1 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что фудмолл откроется до конца 2025 года.

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