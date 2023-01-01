Аукцион на право аренды бывшего трамвайного депо в Перми выиграло ООО «Альянс» Компания готова арендовать объект за 6,9 млн рублей в год Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Администрация Перми

В Перми подведены итоги аукциона на право заключения договора аренды здания бывшего трамвайного депо в м/р Разгуляй (ул. Пермская, 1). Победу одержало ООО «Альянс», предложившее 6,9 млн руб. годовой аренды при начальной цене 4 068 руб. Договор с победителем будет заключён на 25 лет. Об этом сообщили глава Перми Алексей Дёмкин.

Всего в аукционе приняли участие 10 компаний и ИП. Кроме «Альянса», это ООО «Инвестиционная компания «Проксима»», ООО «Кросс», ООО «Лофт-Конструкция», ООО «Пермский центр инновационного менеджмента», а также индивидуальные предприниматели Самир Рагиф-оглы Азизов, Лидия Белова, Геннадий Вдовин, Роман Маилов и Евгений Шальников.

«Завершены одни из самых продолжительных в истории Перми торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества. Торги вызвали настоящий ажиотаж у бизнеса, — прокомментировал градоначальник. — Аукцион состоял из 34 656 шагов, поэтому и продолжался так долго. В итоге, арендатор будет направлять в городской бюджет по 6,9 млн рублей ежегодно. Да, стоимость аренды депо в ходе торгов возросла в 1700 раз».

Напомним, здание депо относится к объектам культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим по программе «Аренда за рубль», которая действует в Пермском крае с 2020 года, начальная цена аукциона (размер годовой арендной платы) была установлена в размере 1 руб. за 1 кв. м в год.

Основным условием договора с ООО «Альянс» будет проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования.

«Мы понимаем, что здание бывшего депо — это не просто громкие цифры и источник пополнения бюджета. Это, прежде всего, наша история, которую мы хотим сохранить и передать следующим поколениям пермяков. Поэтому сейчас будем пристально следить за использованием здания. Планирую встретиться с победителем аукциона, чтобы обсудить его будущее назначение. Уверен, депо обретёт новую, интересную жизнь», — сообщил мэр.

Добавим, что подведение итогов аукциона ожидалось 10 марта, но в течение двух недель каждый рабочий день в аукционе объявлялся перерыв, так как ценовые предложения участников постоянно росли.

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