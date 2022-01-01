Елена Синица На месте бывшего трамвайного депо в Перми всё-таки появится гастрорынок Сейчас городские и краевые власти прорабатывают эту возможность Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Администрация Перми совместно с властями региона прорабатывает вопрос размещения на территории бывшего трамвайного депо на Разгуляе гастрономического рынка. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на администрацию города.

Ранее эту площадку предлагалось использовать для размещения фермерского рынка или ярмарки с фуд-кортом наподобие «Даниловского рынка» в Москве. Позднее губернатор региона Дмитрий Махонин также высказался, что власти поддерживают проект по созданию гастрорынка на этой территории.





Летом сотрудники пермского театра «У Моста» обратились с письмом к Дмитрию Махонину, в котором содержалась просьба передать им здание бывшего Трамвайного депо в пермском микрорайоне Разгуляй.

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