Анна Брюханова Театр «У Моста» просит губернатора передать ему здание Трамвайного депо Нынешнее здание театра не соответствует требованиям пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Сотрудники пермского театра «У Моста» обратились с письмом к Дмитрию Махонину, в котором содержится просьба передать им здание бывшего Трамвайного депо в пермском микрорайоне Разгуляй. Документ опубликован в сообществе театра ВКонтакте.

В обращении сказано, что театр ищет новое здание более 20 лет. Обновлённый «У Моста» могли разместить в ДК ВКИУ (ул. Окулова, 5), в здании бывшего Клуба УВД (ул. Сибирская, 20) или на Заводе Шпагина. Однако проекты не были реализованы. Сотрудники театра также напомнили, что три месяца назад власти планировали переместить их в здание Трамвайного депо, но окончательное решение так и не было принято.

«Просим Вас помочь обрести театру «У Моста» полноценный ТЕАТР. С гримёрками, цехами и театральными мастерскими, чего нет в нашем нынешнем театре. Тем более, оно требует устранения пожарных предписаний», — говорится в письме.

Напомним, в декабре 2021 года губернатор Пермского края заявил о планах разместить на месте бывшего Трамвайного депо гастрономический рынок.

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