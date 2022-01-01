Анна Брюханова
Театр «У Моста» просит губернатора передать ему здание Трамвайного депо
Нынешнее здание театра не соответствует требованиям пожарной безопасности
Сотрудники пермского театра «У Моста» обратились с письмом к Дмитрию Махонину, в котором содержится просьба передать им здание бывшего Трамвайного депо в пермском микрорайоне Разгуляй. Документ опубликован в сообществе театра ВКонтакте.
В обращении сказано, что театр ищет новое здание более 20 лет. Обновлённый «У Моста» могли разместить в ДК ВКИУ (ул. Окулова, 5), в здании бывшего Клуба УВД (ул. Сибирская, 20) или на Заводе Шпагина. Однако проекты не были реализованы. Сотрудники театра также напомнили, что три месяца назад власти планировали переместить их в здание Трамвайного депо, но окончательное решение так и не было принято.
«Просим Вас помочь обрести театру «У Моста» полноценный ТЕАТР. С гримёрками, цехами и театральными мастерскими, чего нет в нашем нынешнем театре. Тем более, оно требует устранения пожарных предписаний», — говорится в письме.
Напомним, в декабре 2021 года губернатор Пермского края заявил о планах разместить на месте бывшего Трамвайного депо гастрономический рынок.
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