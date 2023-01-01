Максим Артамонов В Перми на аукцион на право аренды бывшего трамвайного депо заявились 10 участников Победителя определят сегодня Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

В Перми на аукцион на право заключения договора аренды здания бывшего трамвайного депо в м/р Разгуляй (ул. Пермская, 1) поданы заявки от 10 участников. Информация об этом опубликована на сайте торгов. Итоги аукциона будут подведены сегодня, 10 марта.

Среди заявившихся участников — ООО «Инвестиционная компания «Проксима»», ООО «Альянс», ООО «Кросс», ООО «Лофт-Конструкция», ООО «Пермский центр инновационного менеджмента», а также индивидуальные предприниматели Самир Рагиф-оглы Азизов, Лидия Белова, Геннадий Вдовин, Роман Маилов и Евгений Шальников.

По словам мэра Перми Алексея Дёмкина, число заявок говорит о том, что объект востребован.

Здание, выставленное на торги, относится к объектам культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим по программе «Аренда за рубль», которая действует в Пермском крае с 2020 года, начальная цена аукциона (размер годовой арендной платы) установлена в размере 1 руб. за 1 кв. м в год.

Основным условием договора будет проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования.

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