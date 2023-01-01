Проект гастрономического пространства «Депо Пермь» стал приоритетным Инвестиции в проект составят 200 млн рублей Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Администрация Перми

Компания «Альянс» на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата представила концепцию инвестиционного проекта по созданию креативного гастрономического пространства фудмолл «Депо Пермь» и попросила присвоить ему статус приоритетного, чтобы обеспечить проекту административное сопровождение.

Проект предусматривает реконструкцию бывшего трамвайного депо по ул. Пермской, 1 в Разгуляе. По итогам реконструкции в здании на двух этажах разместятся кафе, гастро-корнеры, торговые продуктовые ряды, зелёная ферма, ночные клубы, спортивная зона, детский центр, школы-студии, пекарни и другие площадки. Общая площадь объекта — 4 тыс. кв. м, полезная площадь — 3,1 тыс. кв. м. На заседании были представлены эскизы планировки и внутренних пространств.

из презентации ООО "Альянс"

Результатом проекта станет преобразование объекта культурного наследия в креативный фудмолл-кластер в центре Перми. Реализовать проект планируется в течение двух лет, инвестиции составят 200 млн руб. Основные расходы связаны с приведением здания депо в соответствие целям проекта и нормативному состоянию.

Члены совета единогласно проголосовали за присвоение проекту статуса приоритетного.

Напомним, аукцион на право аренды бывшего депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе состоялся 24 марта. Его победителем стало ООО «Альянс». Компания арендовала депо на 25 лет, размер арендной платы в год составит 6,9 млн руб.

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