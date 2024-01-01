Алёна Бронникова За первое полугодие в Прикамье исполнение бюджета по госпрограммам составило 41% Показатель оказался ниже прошлогоднего почти на 3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2024 года по пяти из 14 государственных программ исполнение расходов бюджета Пермского края составило менее 40%. Согласно представленным министерством финансов на заседании комитета краевого парламента по инфраструктуре данным, четыре из них оказались ниже прошлогодних показателей.

Наименьшее исполнение зафиксировано по программе «Пермский край — территория культуры» — 27,9%, за аналогичный период прошлого года исполнение составляло 31,6%. Также низкое исполнение оказалось по программам: «Развитие транспортной системы» — 28% (29,8% в АППГ), «Спортивное Прикамье» — 29,1% (29,9% ), «Государственная поддержка агропромышленного комплекса» — 36,2% (54,8%) и «Градостроительная и жилищная политика» — 38,9% (37,7%).

Наиболее высокое исполнение оказалось по программе «Общество и власть» — 50%. В целом исполнение по данной статье расходов составило 104,5 млрд руб., или 41,1% от годового плана, что на 2,9% ниже прошлогоднего показателя.

Как отметила глава ведомства Екатерина Тхор, основная доля расходов состоит из инвестиционных, на приобретение оборудования, благоустройство и ремонты. По этой причине традиционно основное исполнение расходов приходится на третий и четвёртый кварталы.

При этом по итогам семи месяцев сумма расходов Пермского края составила 122,3 млрд руб. - 48,1% от плана. Отмечалось, что больше всего выросли траты на охрану окружающей среды (236,6% относительно прошлого года) и национальную безопасность и правоохранительную деятельность (133%).

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