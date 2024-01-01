Алёна Бронникова За полгода в бюджет Пермского края поступило 52,8% доходов от годового плана Профицит составил 6,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В бюджет Пермского края за шесть месяцев 2024 года поступило 110,8 млрд руб., что составляет 52,8% от годового плана. Сумма расходов составила 104,5 млрд руб. (41,1% от плана). Таким образом, по итогам четырёх месяцев в бюджете сложился профицит 6,3 млрд руб. На 1 июня профицит составлял 9,7 млрд руб.

Согласно опубликованным данным об исполнении краевого бюджета на сайте минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций на 1 июля составила 39,3 млрд руб., что на 9,8% меньше показателей АППГ. При этом доходы от налогов физических лиц по сравнению с соответствующим периодом 2023 года выросли на 21,3% и составили почти 23 млрд руб.

Отмечается рост доходов бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (624,2%). Фактически поступило 2,8 млрд руб., или 182,2% от общего плана на 2024 год. Поступление налогов на имущество оказалось выше прошлогодних показателей на 3,3% — 9,7 млрд руб., 47,8% от текущего плана.

Сумма безвозмездных поступлений остаётся ниже показателей 2023 года. На 1 июля — 84,3%, 16,6 млрд руб., (53,4% от плана). Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов оказались также ниже прошлогодних показателей. За первые полгода в бюджет по данной статье поступило 14,2 млрд руб., что составляет 73,8% от прошлогодних значений и 50,3% от текущего плана.

Как отмечается в документе, в целом сумма доходов за январь-июнь 2024 года оказалась на 2,7% выше, чем за АППГ. Исполнение расходов бюджета Прикамья относительно соответствующего периода 2023 года составило 97,1%. Больше всего выросли траты на охрану окружающей среды —244,3% относительно прошлого года, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 130,7% и национальную оборону — 117,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.