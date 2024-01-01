В бюджет Пермского края поступило 43,9% доходов от годового плана Профицит за пять месяцев составил 9,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В казну Пермского края за пять месяцев 2024 года поступило 92,14 млрд руб., что составляет 43,9% от годового плана. Сумма расходов составила 82,44 млрд руб. (32,5% от плана). Таким образом, по итогам пяти месяцев в бюджете сложился профицит 9,7 млрд руб. Напомним, что по итогам четырёх месяцев текущего года в бюджете был зафиксирован дефицит в 4,9 млн руб.

Согласно данным об исполнении краевого бюджета, опубликованным на сайте минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций на 1 июня составила 31 млрд руб. (42,3% от плана). Доходы от налогов физических лиц составили 17,9 млрд руб. (36,7% от плана на год).

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 2,24 млрд руб., что уже превышает годовой план на 45,9%. Поступление налогов на имущество оказалось на уровне 9,68 млрд руб., 47,4% от плана на 2024 год.

Сумма безвозмездных поступлений — 13,95 млрд руб., Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов приблизились к 12 млрд руб.

Как отмечается в документе, в целом сумма доходов за январь-май 2024 года оказалась на 1,4% больше, чем в АППГ. При этом исполнение расходов бюджета Прикамья относительно соответствующего периода 2023 года составило 97%.

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