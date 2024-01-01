За четыре месяца 2024 года расходы бюджета Пермского края превысили доходы Дефицит сложился на уровне 4,87 млн рублей Поделиться Твитнуть

В казну Пермского края за четыре месяца 2024 года поступило 72,91 млрд руб., что составляет 27,7% от годового плана. Сумма расходов составила 77,78 млрд руб. (24,9% от плана). Таким образом, по итогам четырёх месяцев в бюджете сложился дефицит 4,87 млн руб. По итогам первого квартала текущего года в бюджете был зафиксирован профицит в 5,7 млрд руб.

Согласно опубликованным данным об исполнении краевого бюджета на сайте минфина, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций на 1 мая составила 17,94 млрд руб., это на 37,9% меньше показателей АППГ. При этом доходы от налогов физических лиц по сравнению с соответствующим периодом 2023 года выросли на 18,2% и составили почти 20,34 млрд руб.

Отмечается рост доходов бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (207,8%). Фактически поступило 2,73 млрд руб., или 62,4% от общего плана на 2024 год. Поступление налогов на имущество оказалось ниже на 46,2% — 5,84 млрд руб., 22,6% от текущего плана.

Сумма безвозмездных поступлений оказалась ниже АППГ на 1,8% — 12,36 млрд руб., (40% от плана). Объёмы дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов оказались также ниже прошлогодних показателей. За первые четыре месяца 2024 года в бюджет по данной статье поступило 9,95 млрд руб., что составляет 78,9% от прошлогодних значений и 35,7% от текущего плана.

Как отмечается в документе, в целом сумма доходов за январь-апрель 2024 года оказалась на 15,7% ниже, чем в АППГ. Причиной этому стал перенос срока уплаты налоговых платежей с 28 апреля на 2 мая из-за праздничных выходных. В связи с этим наблюдается низкий процент исполнения налоговых доходов по состоянию на 1 мая.

При этом исполнение расходов бюджета Прикамья относительно соответствующего периода 2023 года составило 101,5%. Больше всего выросли траты на охрану окружающей среды — 358,2% относительно прошлого года, национальную оборону — 125,1%, физическую культуру и спорт — 116,7%, а также на общегосударственные вопросы — 114,9%.





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