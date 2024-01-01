За первый квартал 2024 года в бюджет Перми поступило 11 млрд рублей Это на 1% больше, чем планировалось Поделиться Твитнуть

В бюджет Перми за первые три месяца 2024 года поступило 11,3 млрд руб., что составляет 101,1% от плана отчётного периода. Сведения о ходе исполнения бюджета содержатся в бюллетене городской администрации.

Налоговых доходов на 1 апреля в казну города поступило 3,9 млрд руб. — это на 3% выше от планируемой цифры. Неналоговые доходы поступили в размере 1,8 млрд руб. (выше на 2,5% от плана). Сумма безвозмездных поступлений составила 5,4 млрд руб. Месячный план по данному показателю выполнен на 99,3%.

Сумма расходов городского бюджета составила 10,4 млрд руб. Это составляет всего 96,3% от плана на отчётный период . Профицит бюджета Перми за три месяца сложился в 855,6 млн руб. при годовом плане дефицита в 245,1 млн руб. Муниципальный долг составляет 2,7 млрд руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на апрельском пленарном заседании депутаты Пермской гордумы утвердили изменения в городской бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Согласно поправкам, в текущем году доходы и расходы бюджета увеличатся на 568 млн руб., в 2025 году — на 142 млн руб., а в 2026-м — на 97 млн руб.

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