Алёна Морозова Поправки в бюджет, льготы на оздоровление и помощь НКО На апрельской пленарке Пермской думы депутаты приняли ряд важных решений Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского городской думы

Во вторник, 23 апреля, состоялось очередное пленарное заседание Пермской городской думы. Депутаты обсудили деятельность городских ТОСов и доклад прокурора Перми о состоянии законности в 2023 году. Кроме того, парламентарии приняли изменения в городской бюджет на ближайшую трёхлетку, продлили льготу для работников муниципальных учреждений Перми на санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также расширили перечень НКО, которым власти будут предоставлять меры поддержки.

На контроле прокуратуры

В рамках часа депутата первым выступил прокурор Перми Егор Шмырин, который обозначил основные проблемы прошлого года в разных сферах. В ведомстве считают, что особое внимание нужно уделить соблюдению прав несовершеннолетних и семей с детьми, профилактике детской преступности, улучшить работу по расселению людей из аварийного жилья и ускорить выдачу земельных участков многодетным семьям. Также на контроле прокуратуры трудовые права граждан и противодействие коррупции.

В надзорном органе отмечают рост подростковой преступности. Одновременно выросло и число преступлений против детей. Негативная динамика, которая наблюдается в последнее время, вызывает в ведомстве серьёзную обеспокоенность, отметил прокурор.

Сегодня около 7,5 тыс. многодетных семей Перми стоят в очереди за земельными участками и почти 2,8 тыс. семей ждут единовременные выплаты.

По итогам 2023 года прокуратура выявила 142 нарушения антикоррупционного законодательства. Возбуждено четыре уголовных дела. Основные нарушения были связаны с законодательством о закупках, предоставлением сведений о доходах и расходах.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание прокурора, что люди ежегодно жалуются на нарушения по начислению платы за услуги ЖКХ и рост числа телефонных мошенников.

Как отметил председатель думы Перми Дмитрий Малютин, депутаты всегда внимательно оценивают информацию, поступающую от надзорного органа, у городского парламента действует соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

«В Год семьи особенно важно совместными усилиями решать задачи в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и семей с детьми. Прокуратура фиксирует рост подростковой преступности и увеличение числа преступлений в отношении несовершеннолетних, нам необходимо совместно и очень серьёзно к этому отнестись. От лица депутатов благодарю Егора Павловича за доклад и конструктивное взаимодействие с депутатами Пермской городской думы», — сказал Дмитрий Малютин.

К июлю этого года депутатский корпус поручил администрации города составить план мероприятий по отработке предложений прокуратуры.

Активная общественная жизнь

Второй вопрос часа депутата был посвящён развитию территориального общественного самоуправления (ТОС). С докладом выступил заместитель главы администрации Сергей Трошков. Он сообщил, что на сегодняшний день в Перми действуют 113 ТОСов, 110 из них имеют статус юрлица.

В границах действия ТОСов в Перми живут более 654 тыс. человек. Организации объединяют общественных активистов для решения местных задач: благоустройство придомовых территорий, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, соцпомощь нуждающимся, работа с ветеранами и молодёжью и так далее.

В рамках муниципальной программы «Общественное участие» городские власти оказывают ТОСам различную поддержу. Например, им предоставляется субсидия на обеспечение хозяйственных затрат. С 2008 года в Перми работает сеть общественных центров (всего их в городе 50), где на безвозмездной основе размещаются, в том числе, и ТОС. Кроме того, ТОСам предоставляют скидки по арендной плате за муниципальное имущество.

Заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов поинтересовался, будет ли благоустраиваться прилегающая территория при строительстве общественных центров.

Сергей Трошков подтвердил, что мэрия планирует использовать комплексный подход при строительстве: такая задача поставлена главой города.

Депутат Антон Мелюхин задал вопрос о стратегии развития ТОСов и о том, как администрация видит эту работу через 10 лет. Сергей Трошков пояснил, что у мэрии нет задачи создать как можно больше таких центров — важнее вовлечь жителей в общественную жизнь с помощью уже существующих.

«Каждый ТОС видит свою работу по-разному, а наша работа — привлечь всё большее количество людей. Амбициозность стратегии заключается в том, чтобы охватить всех жителей территориальным общественным самоуправлением», — добавил чиновник.

По словам Дмитрия Малютина, депутаты поддерживают общественников с помощью субсидий, конкурсов проектов и создания общественных центров. Совместно с администрацией и активистами депутаты выработали критерии эффективности деятельности ТОС, чтобы поддержать самых успешных и мотивировать остальных.

«Депутатский корпус заинтересован в сильных ТОСах, способных притягивать к себе людей и реально менять жизнь в микрорайонах к лучшему», — пояснил он.

Поправки в бюджет

На заседании депутаты утвердили также изменения в городской бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Согласно поправкам, в 2024 году доходы и расходы бюджета увеличатся на 568 млн руб., в 2025 году — на 142 млн руб., а в 2026-м — на 97 млн руб.

В мэрии отметили, что в городскую казну поступило больше средств по НДФЛ по сравнению с оценкой, которая была сделана при планировании бюджета. Поэтому план по НДФЛ увеличивается на 167 млн руб. в 2024 году, а в 2025-2026 годах — на 107 и 97 млн руб. соответственно. Кроме того, за счёт безвозмездных поступлений от юридических лиц в 2024 году план увеличивается на сумму 184 млн руб., отражение средств из краевого бюджета в 2024-2025 годах составляет 252 млн руб.

Также проектом поправок было предложено сократить экономию от размещения муниципального заказа и невостребованные средства в 2024 году в сумме 33,4 млн руб., в 2025-м — на 142 млн руб. В связи с уточнением сроков выполнения работ предлагается перенести с 2024 на 2025 год расходы на строительство здания детского сада «Легополис» в сумме 200 млн руб., крематория на кладбище «Восточное» в сумме 123 млн руб., на реконструкцию насосной станции «Речник» и строительство скважин в сумме 53 млн руб., на ремонт фасадов многоквартирных домов в сумме 50 млн руб., на обустройство долины реки Данилихи — 36 млн руб.

Вместе с тем, с 2025 на 2024 год переносятся расходы на расселение аварийного жилья (314 млн руб.), на обустройство набережной Камы (123,5 млн руб.) и архитектурную подсветку зданий (16,6 млн руб.).

Высвобождаемые средства и дополнительные доходы направят на строительство и ремонт школ и детских садов, экологию и другие нужды.

Как рассказала первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник, в ходе подготовки проекта поправок в бюджет депутаты предварительно провели несколько рабочих встреч с экспертами и представителями администрации.

«По итогам исключили несколько корректировок, а в проекте решения учли все замечания экспертов», — пояснила она.

Дмитрий Малютин обратил внимание, что у депутатов остаются вопросы к порядку формирования расходов. Так, в прошлом году мэрия предлагала создать проектный офис на базе учреждения, подведомственного департаменту образования. Расходы бюджета на проведение капремонта школ и детсадов было решено планировать на основании разработанной этим офисом проектной документации. Однако в этом году предложения в бюджет формируются без проектной проработки вопросов капремонта. Таким образом, чёткого представления о необходимых расходах не оказалось.

В итоге депутаты поддержали проект решения по изменениям в бюджет с учётом внесённых поправок.

Оздоровление бюджетников

Ещё одним вопросом, который рассмотрели депутаты, стало продление расходного обязательства на оздоровление работников бюджетной сферы. Эту льготу продлили до конца года.

С докладом по данному вопросу выступила заместитель главы Перми Екатерина Мальцева. Чиновница пояснила, что городские власти продолжили участие в краевой программе по оздоровлению сотрудников из-за высокой востребованности льготы. За счёт этой меры поддержки бюджетники могут приобретать путёвки в санатории по льготной цене. В прошлом году такой возможностью воспользовались более 300 пермяков.

В рамках реализации закона Пермского края «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» из бюджета Перми будет направлено 2,6 млн руб.

В ходе обсуждения доклада депутат Ирина Горбунова отметила, что эта мера поддержки очень востребована.

«Наша задача, чтобы работники бюджетной сферы могли позволить себе отдохнуть, в том числе, за счёт средств города», — объяснила она.

Льгота предоставляется не более одного раза в течение трёх лет. Для этого работнику нужно иметь медицинские показания, стаж работы в государственном учреждении не менее трёх лет, среднемесячную зарплату не более 50 тыс. руб. При этом часть стоимости санаторно-курортной путёвки льготник оплачивает сам. Как правило, это от 10 до 30% стоимости — в зависимости от зарплаты работника.

Также депутаты утвердили проект решения по единовременным выплатам для педработников муниципальных образовательных учреждений Перми. Выплату могут получить молодые педагоги, которые пришли на своё первое место работы в образовательные учреждения после окончания учёбы.

Поддержка НКО

Ещё одним вопросом повестки стало расширение перечня видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые арендуют муниципальное имущество. Для них предусмотрены льготы в виде скидки по арендной плате.

Решением парламентариев в этот перечень теперь попадут НКО, которые работают в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, организуют и проводят мероприятия, способствующие развитию форм устройства детей, оставшихся без родителей, в семью.

Как пояснил депутат Олег Бурдин, на сегодняшний день в Перми разработана и очень эффективно действует целая система мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе и имущественная поддержка.

«Это предоставление на безвозмездной основе муниципальных площадей, это и скидка по арендной плате социально ориентированным некоммерческим организациям. Как раз сегодня мы вносим изменения в порядок предоставления имущественной поддержки таким НКО, расширяем виды деятельности, за которые предоставляются льготы», — отметил депутат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.