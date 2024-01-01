В Прикамье похоронили погибшего на СВО 26-летнего Антона Ушакова Поделиться Твитнуть

Антон Ушаков

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб житель Красновишерска Антон Ушаков, сообщили в администрации Красновишерского городского округа Пермского края и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Когда, где и при каких обстоятельствах погиб мужчина, власти не уточнили.

По данным perm.aif.ru, Антону Ушакову было 26 лет. Прощание с бойцом на родине было запланировано на 15 сентября, однако, как сообщила его тётя на своей странице ВКонтакте, из-за задержки рейса с телом покойного близкие смогли попрощаться с ним лишь в понедельник, 16 сентября.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Кудымкарском МО Прикамья похоронят погибшего в ходе спецоперации Эдуарда Пеленева. Военнослужащему было 49 лет. Прощание с военнослужащим проходит 17 сентября в д. Большая Сидорова и в с. Кува.

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