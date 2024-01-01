В СВО погиб житель Прикамья Эдуард Пеленев
Его похоронят 17 сентября
Администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели в ходе спецоперации Эдуарда Пеленева. Военнослужащий был уроженцем Коми-округа.
Эдуард Пеленев родился 25 декабря 1974 года в д. Малая Сидорова Кудымкарского района. Обстоятельства его гибели не разглашаются.
«Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты вместе с родными и близкими. Скорбим вместе с вами», — написала местная администрация.
Прощание с военнослужащим пройдёт 17 сентября в д. Большая Сидорова, по ул. Центральной, 12 с 10:00. Прощальный митинг состоится в с. Кува в 12:00.
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