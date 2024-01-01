В СВО погиб житель Прикамья Эдуард Пеленев Его похоронят 17 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа

Администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели в ходе спецоперации Эдуарда Пеленева. Военнослужащий был уроженцем Коми-округа.

Эдуард Пеленев родился 25 декабря 1974 года в д. Малая Сидорова Кудымкарского района. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

«Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты вместе с родными и близкими. Скорбим вместе с вами», — написала местная администрация.

Прощание с военнослужащим пройдёт 17 сентября в д. Большая Сидорова, по ул. Центральной, 12 с 10:00. Прощальный митинг состоится в с. Кува в 12:00.

Напомним, ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели во время СВО 52-летнего бывшего работника «Лукойла» Олега Мазгарова. Он был убит 15 июня в Новомихайловке Марьинского района при выполнении боевых задач. В марте этого года мужчина заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО. Участвовал в спецоперации водителем отделения БПЛА коптерного типа взвода БПЛА штурмовой роты мотострелкового батальона в звании рядового. Дома у него остались мама, жена, дети и внуки.

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