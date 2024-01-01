Алёна Бронникова В ходе СВО погиб бывший работник «Лукойла» из Пермского края Он служил в должности водителя отделения БПЛА Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Добрянского городского округа" ВКонтакте

Администрация Добрянского городского округа сообщила о гибели во время СВО 52-летнего бывшего работника «Лукойла» Олега Мазгарова. Местные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

«Погиб 15 июня 2024 в населённом пункте Новомихайловка Марьинского района Донецкой Народной Республики при выполнении боевых задач. Олег Фатхирахманович был смелым, мужественным, добрым, отзывчивым человеком. Хорошим отцом, мужем и дедушкой», — отметили в администрации округа.

Олег Мазгаров родился в 1972 году в п. Полазна Добрянского муниципального района в Прикамье. Окончив местную школу, прошёл срочную службу в должности плотника. После армии получил два высших образования в Пермском политехе, с 1995 года работал в «Лукойле».

В марте текущего года заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО. Служил водителем отделения беспилотных летательных аппаратов коптерного типа взвода БПЛА штурмовой роты мотострелкового батальона в звании рядового. Дома у него остались мама, жена, дети и внуки.

Прощание с военнослужащим состоится 16 сентября во Дворце культуры и спорта им. Черкасова в Полазне.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в зоне СВО погиб уроженец д. Шубино Еловского муниципального округа Николай Рудов. Прощание с ним состоялось 15 сентября.

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