В Прикамье похоронят гранатомётчика Николая Рудова У него остались дети и внуки Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В селе Елово простятся с участником СВО Николаем Рудовым, который погиб в зоне боевых действий на территории Украины в прошлом году. Об этом сообщается на официальной странице Еловского муниципального округа в соцсетях.

Николай Рудов родился 20 апреля 1976 года в д. Шубино Еловского района. Он рос многодетной семье, где было шестеро детей. После школы он поступил в ССПТУ-76 в с. Елово. Получив специальность, работал сначала в колхозе «Россия», а затем уехал в Чайковский, где работал на большегрузах.

В 1994 году мужчину призвали в армию. Он служил в ракетных войсках, а в 1998 году женился.

В середине ноября прошлого года Николай заключил контракт с Минобороны РФ и стал участником СВО, служил гранатомётчиком Мотострелкового отделения. Мужчина погиб в бою 10 декабря 2023 года.

Администрация Еловского округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

Гражданская панихида состоится в воскресенье 15 сентября в 12:30 в Елово. В 13:00 — отпевание в Петропавловском храме. Николая Рудова похоронят в д.Шубино.

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