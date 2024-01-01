Повреждённый взрывом газа дом в Пермском крае восстановят Проект должен быть изготовлен к ноябрю Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Четырёхэтажный многоквартирный дом в Кизеле, который был повреждён взрывом газа, восстановят. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на главу Кизеловского округа Пермского края Андрея Родыгина.

Как отметил чиновник, специализированная организация накануне дала заключение, что дом подлежит восстановлению. Сейчас разрабатывается проект и подсчитывается смета.

Смета должна быть готова к ноябрю, «но мы торопим, чтобы быстрее начать восстановление, и жильцы смогли как можно скорее вернуться в свои квартиры»,— отметил Родыгин.

Напомним, взрыв газа произошёл 22 августа в жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле, в результате которого был частично разрушен четвёртый этаж, чердак и кровля. Из дома эвакуировали 26 жильцов, для которых подготовили два пункта временного размещения. В результате происшествия пострадал один человек, которого перевезли для лечения в ожоговый центр Перми.

Позднее следователи СК России по Пермскому краю озвучили причину утечки газа. Было установлено, что двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. Это привело к утечке и образованию газовоздушной смеси. При воспламенении она вспыхнула.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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