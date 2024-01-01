О ЧП с избиением посетителя охранниками пермского ресторана доложат главе СКР Поделиться Твитнуть

скриншот видео в телеграм-канале «ЧП Пермь»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации ожидает отчёта о проверке инцидента с избиением мужчины охранниками у ресторана в центре Перми, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Инцидент случился, предположительно, в выходные возле заведения «Кама» на ул. Сибирской. Свидетели утверждают, что охрана, вероятно, состоявшая из мигрантов, не позволила одному из посетителей войти, что вызвало словесную перепалку. На опубликованном в телеграм-канале «ЧП Пермь» видео видно, как несколько человек начинают избивать и душить мужчину. Очевидцы также утверждают, что в лицо пострадавшему распылили перцовый газ.

После этого инцидента Следственный комитет по Пермскому краю инициировал доследственную проверку по факту хулиганства. Результаты этой проверки ожидает Александр Бастрыкин.

Напомним, ранее, в ночь на 9 сентября, в Перми произошла драка в баре DOSKI, в результате которой задержали лишь одного мужчину, ветерана СВО, получившего серьёзные травмы.

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