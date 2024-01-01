Задержанным за инцидент со стрельбой в пермском баре DOSKI оказался участник СВО Стали известны подробности резонансного происшествия в центре города Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми в ночь на 8 сентября произошёл конфликт в баре-клубе DOSKI, когда трое мужчин пытались пройти внутрь. Как выяснилось, одним из участников потасовки стал боец СВО, который пострадал больше всего. Сейчас он под арестом за хулиганство.

О подробностях инцидента рассказало издание 59.ru со ссылкой на бабушку пострадавшего участника СВО. По её словам, 8 сентября её внук Алексей, который в апреле прошлого года вернулся домой с СВО, решил со своей невестой и двумя друзьями сходить в бар DOSKI. В курилке у Алексея возник конфликт с компанией из пяти человек и началась драка. Алексея выпроводили из бара.

После этого участник СВО взял у знакомого пневматический пистолет и пошёл обратно, решив «напугать» избивших его людей. Однако мужчину и его друга не пустила охрана, началась потасовка, и один из охранников «с целью предотвращения противоправных действий граждан» выстрелил из газового пистолета. Алексея увезли из бара на скорой, а вскоре поставили диагноз: сотрясение головного мозга, ушибленные раны и ушибы лица и волосистой части головы. После случившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее, 11 сентября, в Ленинском районном суде Перми, ему выбрали меру пресечения — два месяца ареста. С компанией избивших его людей будут заниматься участковые.

Напомним, об инциденте стал известно из социальных сетей, где появилось видео происшествия в этом баре. На кадрах виден холл заведения, а на полу — следы крови. На улице стоял автомобиль скорой помощи. О пострадавших не сообщалось.

В комментариях пользователи рассказали, что охранники не пустили посетителя с травматическим оружием, после чего он начал стрелять. В полиции утверждали, что между охраной и тремя пьяными пермяками, которые пытались попасть в клуб, произошёл конфликт. Администрация бара сообщила о ЧП в полицию, и на место прибыли росгвардейцы.

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