Алёна Бронникова Экс-руководитель обанкротившегося девелопера возглавил пермскую фирму по лесоводству Василий Боровцов освободился из колонии Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Бывший руководитель обанкротившейся группы компаний «Классик», в которую входили пермские организации, Василий Боровцов освободился из колонии. В августе он возглавил ООО «Туранг», зарегистрированное в Перми.

Как обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», компания занимается лесоводством и лесохозяйственной деятельностью, была зарегистрирована 12 августа. В тот же день Боровцов был назначен директором.

Учредителями организации являются Александр Носов (ведёт деятельность в сфере выращивания зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур) и Анна Юшкова. По мнению издания, она может являться дочерью пермского предпринимателя Всеволода Юшкова, в июле его московскую компанию «Стройпрогресс», зарегистрированную три года назад и работающую в области архитектуры, тоже возглавил Боровцов.

Генеральный директор АО «Классик» Василий Боровцов в августе 2017 года был арестован в Волгограде по делу о банкротстве ООО «АхтубаСитиПарк». Компания застраивала один из микрорайонов в Волжском, а впоследствии стройка была заморожена. По версии следствия, являясь учредителем застройщика ЖК «АхтубаСитиПарк», Боровцов допустил нецелевое расходование свыше 42 млн руб. из 320 млн, поступивших от дольщиков. В 2020-м он был осуждён по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Дочерними компаниями ГК в Перми были ООО «Триумф», ООО «Пермские высоты» и ООО «Компаунд Живаго», возводившие одноимённые жилые комплексы в столице Прикамья. После ареста Боровцова работы на объектах были приостановлены, а дочерние компании объявили о банкротстве.

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