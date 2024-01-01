ЕС снял санкции с автогонщика Никиту Мазепина Из санкционного списка также исключили Виолетту Пригожину Поделиться Твитнуть

Никита Мазепин / фото: соцсети Никиты Мазепина

Евросоюз снял санкции с автогонщика F1 Никиты Мазепина и матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», где опубликованы соответствующие нормативные акты, передаёт ТАСС.

Совет ЕС исключил Мазепина и Пригожину из чёрного списка, потому что ранее Европейский суд юстиции принял решение аннулировать ограничительные меры в отношении упомянутых лиц.

В том же документе говорится об исключении из списка пяти умерших человек: Валерия Востротина, Михаила Голубовича, Михаила Жукова, Владимира Лебедева и Марии Пироговой.

После начала СВО в Украине Евросоюз ввёл санкции против 2300 физических и юрлиц из России. Ограничения продлевают каждые полгода, и для их продления необходимо согласие всех 27 государств-членов Союза. Венгрия настаивала на исключении нескольких фигурантов из списка, прежде чем дать своё согласие. В итоге страны ЕС пришли к компромиссу, и было решено исключить из перечня двух человек — Никиту Мазепина и Виолетту Пригожину.

Напомним, Никита Мазепин выиграл суд в ЕС в начале 2024 года, который постановил отменить к нему санкции, однако он остался в списках, так как Брюссель обновил критерии уже после того, как было принято решение суда.

Никита Мазепин — сын известного российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, ранее руководившего Объединённой химической компанией «Уралхим», в состав которой входят активы в Пермском крае.

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