ЕС исключит из санкционного списка пермского автогонщика Никиту Мазепина
Решение может быть принято 15 сентября
ЕС планирует исключить из санкционного списка автогонщика F1 Никиту Мазепина. Об этом ряду СМИ сообщили дипломаты Евросоюза.
После начала специальной военной операции в Украине Евросоюз ввёл санкции против 2300 физических и юрлиц из России. Эти ограничения продлеваются каждые полгода, и для их продления необходимо согласие всех 27 государств-членов Союза.
15 сентября ожидается очередное продление санкций. Венгрия настаивала на исключении нескольких фигурантов из списка, прежде чем дать своё согласие.
Как сообщают европейские дипломаты, страны ЕС пришли к компромиссу, в рамках которого из санкционного перечня уберут двух человек — автогонщика Никиту Мазепина и Виолетту Пригожину (мать Евгения Пригожина).
Юридическая служба ЕС, отвечающая за правовые аспекты санкций, оценивает дела против Мазепина и Пригожиной как слабые.
Никита Мазепин выиграл суд в ЕС в начале 2024 года, который постановил отменить к нему санкции, однако он остался в списках, так как Брюссель обновил критерии уже после того, как было принято решение суда.
Напомним, Никита является сыном известного российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, который ранее руководил Объединённой химической компанией «Уралхим», в состав которой входят активы в Пермском крае.
Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» Haas вернула «Уралкалию» часть аванса. Деньги предприятие направит на развитие производственных мощностей.
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