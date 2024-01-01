ЕС исключит из санкционного списка пермского автогонщика Никиту Мазепина Решение может быть принято 15 сентября Поделиться Твитнуть

Никита Мазепин в экипировке Haas F1 Team / фото: соцсети Никиты Мазепина

ЕС планирует исключить из санкционного списка автогонщика F1 Никиту Мазепина. Об этом ряду СМИ сообщили дипломаты Евросоюза.

После начала специальной военной операции в Украине Евросоюз ввёл санкции против 2300 физических и юрлиц из России. Эти ограничения продлеваются каждые полгода, и для их продления необходимо согласие всех 27 государств-членов Союза.

15 сентября ожидается очередное продление санкций. Венгрия настаивала на исключении нескольких фигурантов из списка, прежде чем дать своё согласие.

Как сообщают европейские дипломаты, страны ЕС пришли к компромиссу, в рамках которого из санкционного перечня уберут двух человек — автогонщика Никиту Мазепина и Виолетту Пригожину (мать Евгения Пригожина).

Юридическая служба ЕС, отвечающая за правовые аспекты санкций, оценивает дела против Мазепина и Пригожиной как слабые.

Никита Мазепин выиграл суд в ЕС в начале 2024 года, который постановил отменить к нему санкции, однако он остался в списках, так как Брюссель обновил критерии уже после того, как было принято решение суда.

Напомним, Никита является сыном известного российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, который ранее руководил Объединённой химической компанией «Уралхим», в состав которой входят активы в Пермском крае.

Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» Haas вернула «Уралкалию» часть аванса. Деньги предприятие направит на развитие производственных мощностей.

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