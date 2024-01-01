Команда «Формулы-1» Haas вернула «Уралкалию» часть аванса Деньги предприятие направит на развитие производственных мощностей Поделиться Твитнуть

Компания «Уралкалий» из Пермского края подтвердила получение в полном объёме суммы, которая должна была быть выплачена командой «Формулы 1» Haas в соответствии с решением Швейцарского арбитражного трибунала, включая начисленные проценты и издержки на арбитраж. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Помимо этого, мы получили гоночный болид команды, который также должен был быть передан «Уралкалию» по условиям спонсорского договора. В связи с этим, «Уралкалий» уведомил государственные органы Нидерландов о возможности снятия ареста с активов Haas, что позволит команде вывезти их из страны», — говорится в информации.

Средства, полученные «Уралкалием» от команды Haas по итогам арбитражного разбирательства, будут направлены на развитие производственных мощностей, добавили на предприятии.

«Уралкалий» был титульным спонсором американской команды «Формулы-1» Haas. Вскоре после начала СВО на Украине команда Haas в одностороннем порядке расторгла контракт. Также из Haas был уволен российский гонщик Никита Мазепин, сын бывшего контролирующего акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», компания «Уралкалий» обратилась в суд с требованием вернуть 13 млн евро, выплаченные авансом Haas перед началом сезона 2022 года, а также передать одну из машин 2021 года, что было оговорено в контракте. В ответ Haas подала встречный иск на 8 млн евро, которые, по её мнению, должны были быть уплачены до завершения контракта.

Швейцарский арбитражный суд признал законным одностороннее расторжение соглашения со стороны Haas, но при этом постановил вернуть «Уралкалию» большую часть аванса, которая, по данным портала Motorsport.com, составляет 9 млн евро. Суд также отклонил требования Haas о выплате ей 8 млн евро и обязал вернуть российской компании болид.

Суд предоставил Haas месяц для выполнения решения, но, как сообщали в «Уралкалии», американская команда не предприняла никаких шагов. На прошлой неделе в боксы Haas прибыли судебные приставы с полицией, чтобы описать имущество. Тогда было достигнуто соглашение, что команда выступит на Гран-при Нидерландов и выплатит долг.

В понедельник поступило подтверждение, что команда Haas действительно перевела средства на счета «Уралкалия».

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