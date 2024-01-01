В Перми прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором пострадал школьник Ребёнок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил автобус Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Органы прокуратуры Пермского края инициировали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего, которое произошло 10 сентября в Индустриальном районе Перми.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе надзорного органа

Напомним, авария произошла в прошлую субботу примерно в 18:00. По ул. Мира, на подъезде к остановке «Ул. Чайковского», двигался автобус марки Volgabus, которым управлял водитель 1971 г.р. В районе дома № 6а на ул. Мира он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода 2014 г.р. В результате происшествия ребёнок получил травмы.

В ГАИ распространили видео аварии с камер наблюдения и обратились к родителям с просьбой вновь обсудить с детьми правила дорожного движения, особенно акцентируя внимание на безопасном переходе дороги.

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