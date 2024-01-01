Водитель автобуса сбил в Перми 10-летнего школьника ГАИ распространила видео аварии Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В Перми произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель автобуса сбил ребёнка, перебегающего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщили в ГАИ и распространили видео с камер наблюдения.

В инспекции уточнили, что в субботу, 10 сентября, примерно в 18:00 по ул. Мира, на подъезде к остановке «Ул. Чайковского», двигался автобус марки Volgabus, которым управлял водитель 1971 г.р. В районе дома № 6а на ул. Мира он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода 2014 г.р. В результате происшествия ребёнок получил травмы. В настоящее время проводится расследование.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в Перми проходит профилактическая акция «Месячник безопасности». Они обращаются к родителям с просьбой вновь обсудить с детьми Правила дорожного движения, особенно акцентируя внимание на безопасном переходе дороги.

Важно помнить, что перед тем как выйти на проезжую часть, нужно убедиться в безопасности, что все машины остановились, а также убрать телефон и снять наушники. Также важно спешиваться с велосипедов и самокатов перед пешеходным переходом. Необходимо проявлять внимательность во дворах и жилых зонах, не выбегать из-за объектов, ограничивающих обзор.

Водителям тоже стоит проявить больше внимания к зонам пешеходных переходов и снижать скорость при подъезде к ним.

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