В выходные в Перми синоптики пообещали грозу Но тепло сохранится Поделиться Твитнуть

В выходные дни в Пермском крае сохранится тёплая погода, однако при смене одного антициклона на другой с ядром над Западной Сибирью в субботу в ряде регионов возможны дожди и даже грозы. Они вероятнее всего в центральных районах края, включая Пермь. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Температура воздуха в Пермском крае существенно меняться не будет — днём в регионе воздух может прогреться до +25 градусов, такое возможно на северо-западе Прикамья. В Перми столбики термометров поднимутся до +22 градусов. В ночные часы будет всего +8...+10.

В воскресенье, 15 сентября, осадков не ожидается.

Ранее в Пермском гидрометцентре сообщили, что тёплая и преимущественно сухая погода продержится в регионе до конца второй декады сентября. К концу следующей недели дневная температура воздуха всё-таки упадёт до +14 градусов, и увеличится вероятность осадков.

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