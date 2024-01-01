Летняя погода в Пермском крае продлится дольше, чем ожидалось Поделиться Твитнуть

В Пермском крае период тёплой, практически летней погоды, начавшийся с первых чисел сентября, продлится дольше, чем ожидалось. Об этом пишет ВЕТТА.

Как сообщили в Пермском гидрометцентре, по предварительному прогнозу, влияние тёплого блокирующего антициклона над Пермским краем сохранится до конца второй декады сентября. Ранние прогнозы обещали его разрушение, понижение температуры и осадки уже после 15 числа.

Таким образом, погода с температурой воздуха +19...+24 градуса сохранится на этой и на следующей неделях.

В конце второй декады сентября дневная температура воздуха всё-таки упадёт до +14 градусов. Увеличится вероятность осадков.

Как отметили в ГИС-Центре ПГНИУ, из-за блокирующего антициклона сентябрь в Европейской части России может стать самым тёплым и сухим в истории наблюдений, и одним из самых сухих в Пермском крае.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.