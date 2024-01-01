В Прикамье хоронят погибшего на СВО Дмитрия Пономарёва из Соликамска Поделиться Твитнуть

Дмитрий Пономарёв

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб соликамец Дмитрий Пономарёв. Об этом ВКонтакте сообщили представители администрации Соликамского городского округа Пермского края и выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

«Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!» — говорится в информации. Когда и при каких обстоятельствах погиб мужчина, власти не уточнили.

Прощание с военнослужащим проходит в пятницу, 13 сентября, в ДК завода «Урал» и в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Боровая). Похоронят бойца на Аллее славы в Мишарино.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сегодня же в Соликамске прощаются ещё о с одним погибшим на СВО местным жителем Сергеем Рисовым. Прощание с военнослужащим с 12.00 проходит в том же ДК завода «Урал». Отпевание состоится в церкви с. Касиб. Захоронение пройдёт на сельском кладбище.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.