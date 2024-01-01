В Пермском крае простятся с погибшим на СВО соликамцем Сергеем Рисовым Поделиться Твитнуть

Сергей Рисов

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В зоне специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб соликамец Сергей Рисов. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа и выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

«Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!» — написали чиновники в официальной группе муниципалитета ВКонтакте.

Когда и при каких обстоятельствах погиб боец, власти не уточнили.

Прощание с военнослужащим состоится 13 сентября в 12.00 в ДК завода «Урал». Отпевание пройдёт в церкви села Касиб. Похоронят мужчину на сельском кладбище.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в зоне СВО, на территории Донецкой народной республики, погиб житель д. Бажино Юсьвинского округа Прикамья Артём Баяндин. Ему было 34 года. Мужчина попал на фронт по мобилизации. Похоронили Артёма Баяндина 12 сентября в родной деревне.

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