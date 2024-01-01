В Пермском крае прощаются с погибшим на СВО 34-летним Артёмом Баяндиным Поделиться Твитнуть

Артём Баяндин

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В зоне СВО, на территории Донецкой народной республики, погиб житель деревни Бажино Юсьвинского округа Прикамья Артём Баяндин Ему было всего 34 года. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Артём родился 20 июня 1990 года в городе Ковров Владимирской области. С 1 по 9 класс обучался в Бажинской основной школе, затем окончил кулинарный техникум в Кудымкаре. В 2009 году был призван на военную службу. Служил в Архангельске в космических войсках.

В сентябре 2022 года он был призван на СВО в рамках частичной мобилизации. Неоднократно был ранен. В феврале был награждён медалью «За отличие в бою». Погиб младший сержант Артём Баяндин 3 сентября.

У мужчины остались мать, две младшие сестры, сын-пятиклассник.

«Родные и близкие Артёма запомнят его, как открытого, жизнелюбивого, простодушного парня, готового в любой момент прийти на помощь», — говорится в информации.

Прощание с Артёмом Баяндиным состоится 12 сентября в деревне Бажино. Начались траурные мероприятия в 10 часов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае простятся с двумя погибшими в СВО жителями Добрянского округа. Игорю Рыженкову было 53 года, а Сергею Баранцеву 20 лет.

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