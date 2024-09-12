Зарина Ситдикова В Пермском крае простятся с двумя погибшими в СВО жителями Добрянского округа Игорю Рыженкову было 53 года, а Сергею Баранцеву 20 лет Поделиться Твитнуть

В Пермском крае похоронят двух бойцов из Добрянского округа, которые погибли в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на странице администрации муниципального образования ВКонтакте.

Как сообщили власти округа, 12 сентября в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина пройдёт церемония прощания с Сергеем Баранцевым.

Он родился 11 марта 2004 года в Добрянке, в 2020 году окончил местную школу № 1. На протяжении нескольких лет играл в хоккей, участвовал в соревнованиях разного уровня. 15 июля 2024 года заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО. Служил гранатомётчиком в 228 гвардейском мотострелковом полку. Погиб 13 августа в п. Желанное Ясиноватского района. У него остались мама, сёстры и брат.

13 сентября в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. А.Д. Черкасова в Полазне состоится прощание с Игорем Рыженковым.

Он родился 24 марта 1971 года в Перми, окончил среднюю школу в д. Залесной. Затем получил профессию газоэлектросварщика в училище. С июня 1990 года по май 1992 года проходил срочную службу в армии. 28 июня 2024 заключил контракт и отправился в зону СВО. Служил санитаром отделения сбора и эвакуации раненых. Погиб 21 августа в Николаевке Волновахского района ДНР. У него остались мама, жена, дочери и внук.

Администрация Добрянского городского округа выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших земляков.

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