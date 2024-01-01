Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Советник главы Перми Василий Головин завершил работу в мэрии На новую должность он выходит 1 октября Поделиться Твитнуть

Василий Головин / фото из личных социальных сетей

По информации «Нового компаньона», советник мэра Перми Василий Головин 12 сентября написал заявление на увольнение с 30 сентября. В настоящее время он находится в очередном отпуске.

С 1 октября Головин начинает работу в пермском ДК им. Солдатова в качестве исполнительного директора. При этом генеральный директор учреждения, его бессменный на протяжении четверти века руководитель Владимир Воробей остаётся на своей должности.

Василий Головин уже имеет опыт руководства дворцом культуры: до 2020 года он руководил ДК им. Кирова, в 2020 году был назначен заместителем министра культуры Пермского края, с 2021 года – руководителем городского департамента культуры, где работал до 31 мая нынешнего года. С 3 июня Головин перешёл на должность советника мэра. Его место в городском департаменте культуры заняла заместитель главы администрации Ленинского района Анастасия Хорошева.

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