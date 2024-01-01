Зарина Ситдикова Льготным категориям жителей Прикамья заменили 8,5 тысячи газовых плит Собственники бытовой техники и оборудования получили компенсацию Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в рамках пилотного проекта в домах социально незащищённых категорий жителей заменили более 8,5 тыс. газовых плит, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

По информации краевого министерства ЖКХ и благоустройства, в рамках проекта, стартовавшего в 2021 году, льготным категориям граждан выплачивается компенсация на замену старых газовых плит и колонок. Выплаты также предусмотрены для жителей, чьё оборудование либо уже отключено от газоснабжения из-за аварийного состояния, либо у него превышен срок эксплуатации.

Как уточнили в минЖКХ, размер компенсации составляет до 15 тыс. руб. Получателями такой меры поддержки являются одиноко проживающие пенсионеры, люди, имеющие инвалидность, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие граждане, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что 22 августа в жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле произошёл хлопок газа, в результате которого был частично разрушен четвёртый этаж, чердак и кровля. Из дома эвакуировали 26 жильцов, для которых подготовили два пункта временного размещения. В результате происшествия пострадал один человек, которого перевезли для лечения в ожоговый центр Перми.

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