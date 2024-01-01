Зарина Ситдикова Пермский университет через суд взыскивает более 2,2 млн рублей с экс-ректора Часть начисленных при нём стимулирующих выплат была признана незаконной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный национальный исследовательский университет через суд пытается взыскать с бывшего ректора вуза Дмитрия Красильникова 2,21 млн руб. На документы, размещённые в картотеке Арбитражного суда Пермского края, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В ПГНИУ изданию пояснили, что указанные средства — это стимулирующие выплаты, которые были начислены ряду сотрудников в период руководства Дмитрия Красильникова. Выплаты признаны незаконными Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю, проводившим проверку по инициативе ФСБ России. Вузу необходимо вернуть в федеральный бюджет указанную сумму, поэтому он обратился в суд с иском к экс-ректору, который отвечал за допущенные нарушения.

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале прошлого года Дмитрий Красильников покинул должность ректора ПГНИУ по состоянию здоровья. Он является фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), которое касается массового убийства в ПГНИУ, совершённого бывшим студентом вуза Тимуром Бекмансуровым.

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