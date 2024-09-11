Один из жителей пермского общежития, где рухнула стена, не может покинуть здание Ещё одну жительницу увезли на скорой Поделиться Твитнуть

Житель общежития с обрушившейся стеной в Перми остаётся внутри здания, сообщил корреспондент сайта perm.aif.ru с места происшествия. Сейчас спасатели поднимают лестницу, чтобы вывести его на улицу.

Ещё одну жительницу общежития увезли на скорой в больницу. У неё подозрение на инсульт. Муж пермячки приехал с работы после того, как ему сообщили о госпитализации супруги. «Позвонили, сказали, что рухнуло и ваша жена в реанимации, я приехал с работы», — рассказал изданию супруг госпитализированной женщины.

Напомним, утром 11 сентября в доме по ул. Клары Цеткин, 13 произошёл обвал стены в подвале и на первом этаже. По информации МЧС, были эвакуированы 22 жильца, в том числе один маломобильный. Сообщалось, что пострадавших нет.

В одном из зданий поблизости развёрнут пункт приёма по вопросам размещения жильцов здания.

Проверку по факту ЧП начали следственный комитет и прокуратура.

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