В ЗС Прикамья внесён законопроект о стипендиях студентам-целевикам Выплаты могут начаться с сентября 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание Пермского края законопроект о введении отдельных стипендий для студентов-целевиков педагогических направлений. Об этом сообщил глава региона и прокомментировал событие так: «Продолжаем поддерживать педагогические кадры Прикамья».

Ранее, на заседании правительства в августе, Махонин поручал министерству образования края проработать этот вопрос.

Документом предлагается выплачивать дополнительные стипендии в 10 тыс. руб. студентам вузов, которые выбрали востребованные педагогические профили — физику, биологию, химию, математику, информатику.

В случае принятия законопроекта студенты начнут получать стипендию с 1 сентября 2025 года.

Напомним, ранее Дмитрий Махонин вносил в краевой парламент законопроект об увеличении размера «губернаторской» стипендии.

В перспективе власти собираются выплачивать именные стипендии в 30 тыс. руб. аспирантам-очникам, которые обучаются по приоритетным направлениям экономики региона и трудоустроены в вузе или научной организации.

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