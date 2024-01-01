В Прикамье докторам наук увеличат выплаты до 30 тысяч рублей Предполагается ввести новые стипендии студентам-целевикам педагогических направлений Поделиться Твитнуть

На ближайшем пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края будет рассмотрен законопроект об увеличении выплат докторам наук с 20 до 30 тыс. руб., об этом губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своём telegram-канале. Он также рассказал о новых мерах поддержки студентов и научных сотрудников, о которых шла речь на Совете ректоров вузов Прикамья.

В частности, в ближайшие два года в крае предполагается ввести новые стипендии студентам-целевикам педагогических направлений, которые выбрали востребованные для региона профили — физику, математику, химию и пр.

Также власти предложат выплачивать именные стипендии по 30 тыс. руб. аспирантам-очникам, которые обучаются по приоритетным направлениям экономики региона и трудоустроены в вузе или научной организации.

Одна из основных задач на ближайшее время — синхронизировать существующие меры поддержки с программой научно-технологического развития региона, которая учитывает актуальные кадровые потребности предприятий.

Напомним, губернатор также внёс в краевой парламент законопроект об увеличении размера «губернаторской» стипендии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.