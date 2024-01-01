Рейс с пермскими паралимпийцами из-за атаки дронов сел в другом аэропорту Сегодня атлетов ждут в Большом Савино Поделиться Твитнуть

Татьяна Лодочникова и Евгений Торсунов / фото: ЦСП Пермского края

Рейс со спортсменами, принимавшими участие в Паралимпийских играх в Париже, включая пермяков, приземлился в московском аэропорту Шереметьево, а не во Внуково, как ожидалось. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края.

Уйти на запасной аэродром минувшим утром лётчикам пришлось из-за атаки БПЛА в Подмосковье. Посадка прошла благополучно.

На Паралимпиаде российские атлеты выиграли 20 золотых медалей, одну из них в копилку команды принёс пермяк Евгений Торсунов. Он выступал в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением координации. В финальной попытке он сумел прыгнуть на 5,83 м, установив рекорд. Спортсмен уже побеждал в Играх в 2021 году. Тренирует Торсунова Татьяна Лодочникова.

Как сообщили в минспорта региона, 11 сентября в Пермь вернутся уже двукратный паралимпийский чемпион Евгений Торсунов и участник Игр в Париже Фёдор Рудаков. Торжественная встреча спортсменов и их тренеров состоится в аэропорту Большое Савино в 15:00.

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