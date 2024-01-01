Подозреваемым в убийстве пермского следователя стал пенсионер нацгвардии Он сам позвонил в полицию и сознался в преступлении Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В жестоком убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина подозревается пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, около полуночи он пришёл на лестничную площадку, где располагается квартира Середкина, выключил свет в подъезде и позвонил в дверь следователя. В тот момент, когда Евгений Середкин открыл дверь, Головин набросился на него с топором.

Кроме того, по данным СМИ, подозреваемый является сожителем бывшей супруги Евгения Середкина. Как уточняет «КП-Пермь», после убийства пенсионер сам позвонил в полицию и сознался в преступлении.

Напомним, преступление произошло в ночь на 10 сентября. Тело убитого следователя нашли в квартире. Следком по региону уже возбудил уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью). В ведомстве рассматривают версию об убийстве на почве ревности.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования.

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