Пассажирский поезд сбил в Пермском крае 34-летнего мужчину Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На станции Ергач в Пермском крае пассажирский поезд сбил 34-летнего мужчину. Пострадавший получил серьёзные травмы. Он госпитализирован с многочисленными переломами и ушибами. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на транспортных полицейских.

По предварительным данным, пострадавший является жителем п. Ергач. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил перебежать через ж/д пути в неустановленном месте, приближающийся поезд он не заметил.

Машинист, увидев человека на рельсах, подал сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Проверка по факту ЧП продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Горнозаводском округе Прикамья вдоль железной дороги установят бетонные блоки. Меры примут после столкновения пассажирского поезда с грузовиком.

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