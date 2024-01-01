Пассажирский поезд сбил в Пермском крае 34-летнего мужчину
На станции Ергач в Пермском крае пассажирский поезд сбил 34-летнего мужчину. Пострадавший получил серьёзные травмы. Он госпитализирован с многочисленными переломами и ушибами. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на транспортных полицейских.
По предварительным данным, пострадавший является жителем п. Ергач. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил перебежать через ж/д пути в неустановленном месте, приближающийся поезд он не заметил.
Машинист, увидев человека на рельсах, подал сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Проверка по факту ЧП продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее «Новый компаньон» писал, что в Горнозаводском округе Прикамья вдоль железной дороги установят бетонные блоки. Меры примут после столкновения пассажирского поезда с грузовиком.
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