В Горнозаводском округе Прикамья вдоль железной дороги установят бетонные блоки Меры примут после столкновения поезда с грузовиком Поделиться Твитнуть

Пермская транспортная прокуратура потребовала от властей Горнозаводского округа Прикамья исключить несанкционированные переезды железнодорожных путей на открытой местности: установить вдоль путей препятствия в виде бетонных блоков и траншей. Об этом стало известно по результатам межведомственного совещания с участием главы администрации Горнозаводского ГО, представителей ОАО «РЖД», Пермского ЛО МВД России на транспорте и Управления ГИБДД по Пермскому краю, посвящённого причинам столкновения поезда и грузовика в Пермском крае.

Также прокурор потребовал от органов муниципальной власти совместно с ОАО «РЖД» в кратчайшие сроки принять меры по недопущению возможности использования прилегающих лесных дорог для проезда транспортных средств, за исключением специальной техники.

Напомним, 2 августа на перегоне между станциями Усть-Тискос и Европейская Свердловской железной дороги столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский поезд сообщением Новый Уренгой—Москва (на фото). Никто из пассажиров и поездной бригады не пострадал. Ранения получил водитель большегруза. Он скрылся с места аварии. Позднее мужчина был задержан.

Шофёр выехал на пути в запрещённом месте, да ещё там, где обзор для машиниста ограничен. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Из-за аварии поезд выехал со станции Европейская с опозданием от расписания на 3 часа 56 минут.

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