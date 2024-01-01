В Пермском политехе назначены четыре новых проректора Два проректора сохранили свои посты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском политехе принято решение произвести кадровые изменения в составе ректората. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Так, первым проректором-проректором по информатизации стал кандидат технических наук Александр Труфанов. С 2022 года он занимал должность проректора по молодёжной политике и информатизации.

Проректором по образовательной деятельности назначена доктор педагогических наук Ирина Черникова. Ранее, с 2016 года, она была директором института непрерывного образования ПНИПУ.

Проректором по молодёжной политике стала кандидат технических наук Ксения Сарайкина. До назначения на должность занимала пост декана строительного факультета.

Проректором по развитию имущественного комплекса назначен Денис Ворсин. С 2010 по 2024 год он был руководителем в коммерческих и некоммерческих организациях в сфере управления и эксплуатации недвижимого имущества. С июня 2024 года до назначения занимал должность помощника ректора.

Проректором по науке и инновациям остаётся доктор физико-математических наук Алексей Швейкин, а проректором по приоритетным проектам — кандидат физико-математических наук Павел Волегов.

Напомним, приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2024 года Антон Петроченков утверждён в должности ректора ПНИПУ на пять лет.





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