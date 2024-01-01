В массовой аварии на трассе в Пермском крае пострадали два человека Поделиться Твитнуть

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Днём 9 сентября на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа поступил звонок от оперативного дежурного о дорожно-транспортном происшествии на 61 км федеральной трассы Пермь—Екатеринбург. На дороге столкнулись три автомобиля: «Лада Гранта», «Лада Приора» и Cherry Tigo.

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

На место выехали спасатели и экстренные службы. В результате ДТП пострадали два человека — женщина 1950 г.р. и мужчина 1952 г.р. К моменту прибытия спасателей медики уже оказывали им помощь. Причины происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что утром 10 сентября в Мотовилихинском районе Перми, возле перекрытия дороги по ул. Уинской между микрорайонами Ива и Садовым, авария привела к пробке, в которой застряли десятки автомобилистов. По словам очевидцев, два водителя не поделили проезжую часть, что привело к несерьёзной аварии, но из-за неё всё движение встало, и жители Ивы долгое время не могли проехать к центру города.

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