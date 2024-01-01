В Перми образовалась большая пробка из-за аварии в районе Ивы Водители не могут попасть в центр города Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Мотовилихинском районе Перми авария возле перекрытия дороги по ул. Уинской между микрорайонами Ива и Садовым, привела к пробке, в которой застряли десятки автомобилистов. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой очевидцев.

ДТП случилось 10 сентября. По словам очевидцев, два водителя не поделили проезжую часть, что привело к несерьёзной аварии, но из-за неё всё движение встало, и жители Ивы долгое время не могли проехать в сторону центра города.

Согласно информации сервиса Яндекс.Карты, в районе строительства дорожной развязки две отметки о ДТП. Протяжённость пробки в разных направлениях — 1 км.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия Перми ускорит строительство Ивинского проспекта в Мотовилихинском районе, который должен соединить круговую развязку с существующей дорожной сетью. Глава города Эдуард Соснин, отвечая на вопрос о транспортной проблеме на Иве, заявил, что городские власти «видят проблему транспортной доступности».





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