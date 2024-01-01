Глава Перми пообещал ускорить строительство Ивинского проспекта Он соединит круговую развязку с текущей дорожной сетью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми ускорит строительство Ивинского проспекта в Мотовилихинском районе, который должен соединить круговую развязку с существующей дорожной сетью. Об этом в ходе прямого эфира заявил глава города Эдуард Соснин, отвечая на вопрос о транспортной проблеме на Иве.

Чиновник отметил, что городские власти видят проблему транспортной доступности.

«Строительство Ивинского проспекта делится на три этапа. Сейчас завершается первый этап — строительство круговой развязки, которое все жители, я думаю, прекрасно видят. И мы предпринимаем все усилия, чтобы ускорить реализацию второго этапа — соединить текущую дорожную сеть с этой кольцевой развязкой. Совместно с краевым минтрансом ищем источники финансирования. У нас уже есть проект», — пояснил градоначальник.

Речь идёт об участке дороги протяжённостью 300 м.

Эдуард Соснин заявил, что ситуация находится под постоянным контролем городских властей и в ближайшее время будет ускорена реализация этого большого проекта. В тоже время глава города не назвал сроки завершения этих работ.

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