Глава СКР затребовал доклад о ДТП с автобусом в Прикамье, где пострадали дети Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Пермском крае, в результате которого пострадали несовершеннолетние.

Напомним, следственные органы СУ СКР по Пермскому краю после ДТП возбудили дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Согласно информации от следственных органов, 8 сентября водитель автобуса перевозил 12 несовершеннолетних спортсменов из спортивной школы города Чайковского, одного тренера и двоих сопровождающих по маршруту Березники—Чайковский. Двигаясь по гравийной дороге, водитель потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с автогрейдером, который ехал в том же направлении. В результате восемь человек, среди которых пять несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

Госпитализированы пятеро пострадавших: трое детей и двое взрослых. Об этом сообщили в минздраве Пермского края. Всего в больницы были направлены шесть человек, включая четверых детей, однако один ребёнок от госпитализации отказался, уточнили в ведомстве. Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.





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